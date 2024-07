Okresní soud v Teplicích se v jarních měsících otevřel studentům základních a středních škol a nabídl jim tak jedinečnou příležitost nahlédnout do světa práva a soudnictví. Cílem této akce bylo vyjít vstříc zájmu škol o návštěvu soudu a nastínit tak reálný obraz výkonu soudní činnosti.

V rámci jednotlivých návštěv ředitelka správy soudu studenty seznámila s historií soudní budovy, jejím uspořádáním, včetně napojení na budovu Vazební věznice Teplice. Studenti měli možnost nahlédnout do prostor zázemí justiční stráže a v rámci možností rovněž do cel, sloužících pro krátkodobý pobyt eskortovaných osob. Posléze komentovaná prohlídka probíhala ve volné jednací síni, v níž zástupce vedení soudu, případně soudce, studentům vysvětlil např. obsazení jednací síně, odlišnost barvy lemu na taláru u soudců, státních zástupců i advokátů a rovněž přiblížil roli přísedících.

Pozornost byla věnována také významnému postavení soudních zapisovatelek, protokolujících úřednic, vyšších soudních úřednic a soudních tajemnic, které jsou nepostradatelnou složkou soudního systému. Studenti se dále dozvěděli o činnosti soudců na jednotlivých úsecích soudu, a to i formou zajímavých příběhů ze soudní síně. Pokud to organizace práce soudu umožnila, mohli vybraní studenti navštívit reálné soudní jednání. Žáci a studenti měli možnost klást dotazy a hlouběji tak nahlédnout do fungování soudního systému.

Za justiční stráž přiblížil svou práci při zajišťování bezpečnosti v budově soudu velitel justiční stráže či jeho zástupce. Vysvětlil důležitost pečlivé kontroly osob vstupujících do budovy soudu, dále definoval, jaké předměty justiční stráž považuje za zbraně, jak probíhá kontrola jednacích síní prostřednictvím kamer a rovněž demonstroval na příbězích z praxe psychickou i fyzickou náročnost tohoto zaměstnání.

S ohledem na kladný ohlas, který tento způsob přiblížení činnosti soudu vyvolal, je Okresní soud v Teplicích otevřen i dalším takovým akcím pro následující školní rok.

(mm)