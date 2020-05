Již delší čas připravuji na hradě Střekově operu Libuše s paní Urbanovou. Po dvou z různých důvodů nedotažených pokusech v minulých letech se letos vše rozjelo.

Hrad Střekov. | Foto: archiv Deníku

Příprava běžela, první informace šla mezi klienty agentury For. Ohlas byl dobrý. Do výroby šly reklamní banery, plakáty apod. A najednou se k nám přiřítila taková malá „potvora“ a vše se zastavilo. Původní termín měl být 29. termín. Kastelán hradu pan Kučaba dodržel slovo a začal prostor, kde obvykle hrajeme upravovat. Mimochodem bude to opravdu letní scéna. Běžte se podívat. Byla půlka března. Málokdo věřil tomu, že karanténa skončí tak, aby akce šla dobře připravil a lidé mohli přijít a nebáli se přijít. Roušky děsily lidi víc než bylo zdrávo. Konzultace s vedením divadla, paní Urbanovou, hradem, zvukařem, osvětlovačem. Přeložili jsme na 28. srpen. Vyjde to? Když to jen trochu přeženu tak nám každý člen vlády říkal jiné informace. V jedné věci se však sjednotili. V létě se u nás festivaly a podobné akce neuskuteční.