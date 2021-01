Tradiční roční setkání vedení závodu Knauf Insulation v Krupce se zástupci dlouhodobě firmou podporovaných neziskových organizací, proběhlo 18. ledna formou virtuálního meetingu.

„Upřímně řečeno, on-line setkávání s lidmi je sice funkční, splní to účel, ale že bych z toho dvakrát jásal, tak to teda ne“, konstatoval ředitel závodu KI v Krupce Ing. Jan Brázda. „Sice oči napoví, ale chybí mi úsměv, mimika tváří lidí, se kterými se setkáváme, abychom si potvrdili finanční podporu od nás na rok 2021 a uzavřeli potřebné darovací smlouvy. Chybí mi ta spontánnost. Emoce jsou schované za rouškou nebo zamrzlé tím, že sedíme každý jinde za svým za počítačem a snímá nás webová kamera. To nás svazuje. Digitální proces komunikace nesdílí tu pozitivní energii, kterou společná setkání tohoto druhu vždy přinášela. A chybí i to podání ruky, kdy si na závěr setkání potvrdíme spolupráci a závazky na další rok. O to vše nás covid-19 připravuje“.