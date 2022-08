FOTO: Tanky zlomily Pražské jaro, obsadily i Teplicko

Nedělní program odstartovala oblíbená zpěvačka Petra Janů a po ní se představila formace Slza. Magnetem třetího dne slavností bylo ovšem vystoupení legendární bigbítové kapely Olympic. Frontman skupiny Petr Janda, který nedávno oslavil 80 let, dostal fanoušky do varu. Z pódia zněly hity jako třeba Želva, Osmý den nebo Jasná zpráva. „Na Olympic jsme se velmi těšili. Byla to pecka,“ hlásila nadšeně fanynka Jana z Teplic. Ještě před kapelou Olympic starosta Dubí Petr Pípal poděkoval dlouholeté vedoucí Městského kulturního zařízení Anně Gürtlerové za její práci, kterou odváděla několik desítek let v oblasti dubské kultury. (tx)

Jízdárna teplického zámku je plná Lega. Budou komentované prohlídky

Zdroj: Youtube