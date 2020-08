Jedna se o jediný současný aktivní revival této skotské legendy v České republice. Ústecka hudební formace v Bílině zahraje na 85 procent stejný play-list, který v letním amfiteátru na Kyselce v roce 2009 předvedl Nazareth s legendárním zpěvákem Danem McCaffertym.

Ústecký ,,NAZsong,, tvoří: zpěv Pepa Šutara-(RockOperaPraha) /kytara-Zbyněk Haase(A.Brichta Project/Hydrargirum) /basskytara-Ilja Hasse(Labe)/ bici-Jiří Hajek(Vidock)/ kytara-Jakub,,OZZY,, Tlačbaba(Tarantule)

„Do Bíliny se těšíme a užijeme si to. Věřím, že dorazí plno fanoušků, kteří mají rádi hudbu Nazareth,“ říká frontman skupiny ,,NAZsong,, Pepa Šutara. Lístky na akci, na které vystoupí třeba i Lucie revival či New Age of Smokie, lze koupit v předprodeji v IC Bílina za 200 korun nebo pak na místě za 250 korun.