„Když jsem koncem 90. let žila na Zaježovských lazoch, jedna teta tam ráda vyprávěla historku o mladé týrané horalově ženě, jak prchla s českým turistou, když mu do chleba zapekla krev, aby bez ní nemohl být. Přišlo mi to přitažené za vlasy, ale po letech, při hledání témat k Československé, sám se příběh hlásil. Došlo mi, že tu ženu chápu; že jsem udělala opak, šla na samotu. Že se ten příběh týká i mě. Že do něj mohu, krom jiného, vložit i vystřízlivění ze snů o dobrém, prostém Slovensku,“ ví Veronika Kicková, autorka hudby i textu Blýskavice.

Duo Hmlisto (Veronika Kicková, Ján Kicko) se uvedlo před dvěma lety albem „Ozveny lazov“ (Galén, 2020). Zde se prolíná dnešní písničkářství a autentický karpatský folklór i rock. K práci na CD „Československá“ Hmlisto přizvalo báječného českého ladscape folkového písničkáře Petra Linharta: „Fúze dvou pohledů, výpovědí ve většině písní je tím, co dělá album jedinečným. S Veronikou jsme psali každý svou část, svůj úhel pohledu. Vedli jsme rozhovor slovem i hudbou. Já pak věty našich rozhovorů aranžérsky propojil do jednoho celku,“ ohlíží se Petr. Konečnou podobu CD produkoval Josef Štěpánek (hrál na pedal steel i lap steel) ve studiu Soundevice, techniku řešil Adam Pakosta, na albu hostoval i na housle. Aranže jsou dílo druhého člena Hmlista, Jána Kicka; točil všechny akustické, elektrické kytary i doprovodný zpěv. Studiovou kapelu dále tvořili: Jan Steinsdörfer (klávesy), Martin Novák (bicí, perkuse, zvonkohra) i Jan Lstibůrek (baskytara, kontrabas, moog).

Album Československá vydalo 28. října 2022 nakladatelství Galén, je to digital album i CD, výtvarný design je dílo Madgalényé Lindaurové. Jak dál vnímá desku Petr Linhart, muzikant s nadhledem i rozhledem, autor a interpret alb „Sudéta“, „Autobus do Podbořan“, „Rozhledna“ i „Nezvěstní“? Poslední dvě jmenovaná CD vydal Galén.

Petře, jak se vám hledalo se Hmlistem společnou řeč? Je to, jakoby se Československo nikdy nerozdělilo?

Ta společná řeč je možná výsledkem toho, že se Československo rozpadlo. CD Československá spojuje pocity i pohledy z obou stran, díky Veronice, ta je původem Češka, navíc ze Sudet a posléze dobrovolně i z vlastní volby Slovenka, se tak děje s potřebným nadhledem a odstupem. Nevnímejme album jako nějakou další Linhartovu řadovku, je to plnokrevně album Hmlista. Má přítomnost na něm má spíš charakter jakýchsi tvůrčích intervencí.

Zahrajete v sobotu 5. 11. od 20.00 v klášteře v Oseku. Po kolikáté?

V Oseku zahraju poprvé, byť to místo mi není neznámé. Stejně tak je mi blízká celá oblast Krušných hor. Z jejich náhorních planin mám řadu inspirací, třeba z Přísečnice a z Vejprt, na Osek se ale ještě nedostalo – já ta místa nemapuji nějak systematicky, musí přijít nějaký zážitek, příběh, oslovení. Třeba zrovna teď něco takového v Oseku nastane, ale poroučet se tomu nedá. Spíš všímat si a naslouchat. Snad bych měl k oseckému koncertu, který je koncipován především pro účastníky tamního republikového mistrovství v orientačním běhu dodat, že tady budu hrát výhradně písně z předchozích alb – Československou hrajeme pouze v triu s Hmlistem, slovenština je tam přítomna jistě ze dvou třetin a z mých úst by nebyla moc důstojná.

Je CD Československá teskné, jako vaše Sudéta? Je Hmlistu smutek daný, či s nimi bývá i veselo?

Já vlastně nevím, zda jsou má alba teskná, mám pocit, že jsou hlavně o naději, která se dát najít i tam, kde ji zrovna nehledáme. Podobně to má Hmlisto, řekl bych. A nejsme žádná banda tragédů, ale docela normální a celkem i dost veselí lidé.

Co CD dali vaši 4 čeští spoluhráči, jak si je chválilo duo Hmlisto?

Pochvalovalo si je neobyčejně – nahrávání s pány Štěpánkem,Steinsdörferem, Lstibůrkem a Novákem patří k mimořádným zážitkům. Je to vždycky smršť kreativity, radosti i veselí. Pochopitelně mi Ján a Veronika nechtěli věřit, že to nahrajeme za dva dny a nedivím se – kdo to nezažil, neuvěří. Ján měl dopředu propracované aranaže, ale spoluhráči to posunuli ještě o kus dál.

Která píseň z alba „Československá“ je nejosudovější?

Nejspíš „Jáchymov“ – píseň o mladé ženě z chudého prostředí, která se proti vůli svých rodičů vdala za syna bohatého sedláka. Ale děje se tak v době nástupu bolševismu a její muž je odsouzen k nuceným pracem v jáchymovských uranových dolech. A ona za ním cestuje přes celou tehdejší republiku, aby ho mohla na chvíli spatřit, a přitom se bojí, jak moc ho ty čtyři roky změní a jaký to bude člověk, který se jí jednou vrátí.

Noříte se do hudby, živě si stačíte sám. Čemu vás Hmlisto naučilo? Ukáží kolegům lepší vztah k přírodě, zvířatům, lidem?

To jsou asi velká slova. Cítím pokoru k tomu, co nás přesahuje pořád stejně, další věci nejsem s to soudit. Nicméně - s Hmlistem se navzájem spolu učíme a asi si i dáváme. Pěkné to bylo ve studiu – na začátku nahrávání každé písně zněl příběh, byl pro nás inspirací, jak dál s tématem pracovat. Každá spolupráce vás posune dál, Hmlisto užívají i folklórní postupy, to by mě asi nikdy nenapadlo. A k tomu vztahu k přírodě, zvířatům, lidem – víc by o tom řekla Veronika. Já to cítím tak, že v písních je hodně záznam její cesty od idealismu k realitě. Má za sebou životní pouť vedoucí od alternativního životního stylu, od pokusu o návrat ke starým tradicím k současnému vystřízlivění i nadhledu v konstruktivním slova smyslu kritického.

Radek Strnad