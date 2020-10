„Dne otevřených ambulancí by se měli zúčastnit pacienti s kašlem a dušností, jejichž potíže trvají v řádech týdnů i měsíců. Akutně nemocným lidem s kašlem, teplotami a jinými známkami infekce vyšetření určeno není. IPF je chronická nemoc a od infekčních respiračních onemocnění lze poměrně lehce rozlišit i pouze na základě jednotlivých symptomů. Pacienty se snažíme diagnostikovat co nejdříve, ale jejich onemocnění většinou odhalíme až po několika týdnech nebo měsících. Rozhodně se nepohybujeme v řádech dní,“ říká Stanislav Holub z Plicního střediska Teplice.

IPF je nemoc, která poškozuje plicní sklípky. Jemná tkáň se mění na husté vazivo a kvůli tomu plíce tuhnou. Změna je nevratná. Onemocnění, které postupně pustoší plíce, jizví je, až nezbývá plocha na dýchání, zabíjí pacienty bez léčby do pěti let. „Pneumologové by měli do specializovaných center poslat všechny pacienty s nálezy, které nedokážou s jistotou rozpoznat. IPF se nejčastěji projevuje dušností a kašlem. Při poslechu plic slyšíme u pacienta zvuk připomínající chůzi po zmrzlém sněhu nebo rozepínání suchého zipu. Dalším z příznaků IPF jsou i paličkovité prsty a nehty ve tvaru hodinových sklíček,“ říká lékařka Martina Šterclová, předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy (SIPP) České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP. Seznam pracovišť, která se ke dni otevřených dveří připojí, je dostupný na www.plicnifibroza.cz a na www.pneumologie.cz.

Odborníci se shodují, že je zásadní, aby nemoc u pacienta objevili včas a co nejdříve začali s léčbou. Jen tak mohou její postup zpomalit. Specialisté mohou pacienty léčit moderními antifibrotickými léky. Nemocným dosud hrozilo vysazení léčby, pokud naměřené hodnoty jejich plicních funkcí klesly o definovanou hodnotu. Bez léčby se jejich doba dožití krátila na týdny, maximálně měsíce. Takzvaná stopping rules jsou ale nově zrušena. „Nyní – i když pacientům plicní funkce poklesnou – můžeme v léčbě pokračovat. Je to naprosto logické, protože to, že se jednorázově sníží kapacita plic, rozhodně neznamená, že lék nezabírá. Pacient se velmi často po poklesu stabilizuje a nadále už drží na stejných hodnotách,“ vysvětluje profesorka Martina Vašáková, předsedkyně ČPFS ČLS JEP.

O idiopatické plicní fibróze Idiopatická plicní fibróza (IPF) poškozuje plicní sklípky, jizví je – bere plochu k dýchání, plíce tuhnou a člověk se nemůže nadechnout. Projevy IPF lékaři často zaměňují za chronickou obstrukční plicní nemoc, zápal plic či srdeční selhání. Nemoc se ohlašuje zprvu nenápadně, člověk se začne zadýchávat

do schodů, později i při chůzi či hovoru, v pokročilém stadiu má pocit nedostatku vzduchu při běžných denních činnostech a v závěru věnuje veškerou energii tomu, aby se nadechl. Bez správné léčby přitom IPF obvykle zabíjí do pěti let. S léčbou ale může pacient vzdorovat roky.

Seznam, kde vás vyšetří:

Děčín - WF Hospital s.r.o.

Lovosice - PNEUMO MEDICEF s.r.o.

Louny - Plicní ambulance Louny s.r.o.

Roudnice n/L - Podřipská nemocnice s poliklinikou – Plicní ambulance

Teplice - Plicní středisko Teplice

Ústí nad Labem - TRN středisko s.r.o.

Markéta Pudilová