První plavci by se v něm mohli vykoupat už v červnu. „Bazén se vybrousí, vyčistí, vytmelí a vylepí se silnou folií. Na ni máme pět let záruky,“ řekl starosta Dubí Petr Pípal. Oprava z původních 2,3 milionů korun vyskočila kvůli zdražování materiálů na 5,7 milionu korun. „Bohužel taková je realita. Komplet nový bazén by vyšel na 25 milionů,“ dodal starosta Pípal. (tx)