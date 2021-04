Otužování ji stále baví. Ve chladné vodě Vápenky v Lahošti u Teplice vydržela Michaela Pachtová společně s kamarádkou šest minut. Kromě otužování má ráda saunování a běh.

Foto: Zdeněk Traxler

„Voda byla samozřejmě skvělá jako vždy. Co mi bylo vždy nepříjemné a dost bolestivé jsou zmrzlé končetiny, což s přibývající teplotou jarního období ustupuje. Otužovat jsem se byla ještě v neděli večer společně se saunováním, což bylo neuvěřitelně příjemné. Během dvou hodin jsem hupsla do jezírka tak osmkrát,“ svěřila se kadeřnice z Teplic Michaela Pachtová. Kombinaci horké sauny a ledového jezírka vnímám jako vzrušující. „Dělá mi to moc dobře,“ usmála se po sobotním otužování v krásně modré vodě Vápanky. V neděli vyměnila Lahošť za horské Nové Město.