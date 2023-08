Po stopách Davida, z. s. zve všechny občany na další výlet ze série Po stopách Davida, tentokrát Bez Davida. Na vrcholky našich Krušných hor se účastníci vydají znovu autobusem.

Na vrcholky našich Krušných hor se účastníci vydají znovu 12. srpna autobusem s odjezdem ze zastávky Krupka, Bohosudov, MěÚ v 9:27 hodin. Poté společně vyrazí na cestu naším pohraničím. Navštíví postupně německou obec Fürstenau, stříbrnou štolu Silberstollen, vrch poblíž Geisingu Kohlhaukuppe a poté se vydají zpět směr Komáří vížka.

Kdo nebude mít dost, může pokračovat dolů do Krupky po svých, ostatní můžou sednout znovu na autobus. Výletu se tentokrát nezúčastní předseda spolku Po stopách Davida a obvyklý vedoucí výletů David Sedláček a otěže pro jednou předá svému kolegovi Josefu Merglovi. Proto všeříkající titul výletu Po stopách Davida bez Davida.

Zájemci se však znovu mohou těšit na krásy blízkého příhraničí, okořeněné odborným a zajímavým výkladem. Cestou z Německa zpět na Komáří vížku povede trasa i přes, časem zapomenutý, avšak stále dobře viditelný bývalý skokanský můstek poblíž místního vrchu Lysá hora. Takže pokud máte v sobotu čas, neváhejte a vyražte na další výlet Po stopách Davida.

Spolek Po stopách Davida má za sebou veleúspěšný první prázdninový měsíc a doufá ve stejně úspěšný srpen. Během července spolek zorganizoval hned čtyři akce. 1. července završil jarní sezónu klasickým výletem Po stopách Davida. Hned týden na to, 8. července, se konala první společná cyklojízda Po stopách Davidova Bicyklu. Té se zúčastnilo 16 nadšených cyklistů, trasa vedla ze Soběchleb k jezeru Milada a po objetí jezera zase zpět do Krupky. 22. července následoval první z prázdninové edice pěších výletů Po stopách Davida, kdy účastníci vyjeli autobusem do Fojtovic, odkud se vydali k hraničnímu sloupu v Mohelnici, odtud do Fürstenau a zpět do Fojtovic. Z Fojtovic pak odvážní turisté pokračovali přes Komáří vížku a Kotelní jezírko dolů do Krupky, kde úspěšný výlet završili dobrým obědem v restauraci U Václava. Sešlo se 13 turistů z Krupky i okolí. Znovu dorazili i zájemci z Kladna a Prahy. Týden na to, pak organizátoři David Sedláček a Josef Mergl, přichystali pro zájemce pivní pochod Po stopách Davidova půllitru. Trasa vedla přes 7 krupských hospod, ve kterých si účastníci dali vždy jedno pivečko a zároveň jednotlivé hospody hodnotili. Kritérii byly pivo, atmosféra a poměr cena/výkon. Sešlo se 13 hodnotitelů. Společný vítězem soutěže o Nejlepší putyku pochodu se staly hospody Pohoda a U Hanka, kterým tímto gratulujeme. Na společné bronzové příčce pak skončily hospody Mlejn a Na Střelnici.

Na úspěšný červenec hodlají organizátoři navázat hned v srpnu, a to nejen již zmiňovaným výletem Bez Davida 12. srpna. Chystají též druhou cyklojízdu i další pěší pochod. David již bude zpět, a co vy?

Sepsal Josef Mergl z Krupky.