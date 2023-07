V sobotu 22. července se uskuteční další z výletů Po stopách Davida. Jedná se již o šestý z výletů ze zmíněné série tento rok. Oproti těm předchozím se však bude v něčem lišit.

Po stopách Davida | Foto: Josef Mergl

Výletníci tentokrát nebudou muset šlapat na Komáří vížku po svých, nýbrž je vyveze autobus. Odtud se pak vydají k hraničnímu sloupu v Mohelnici, dále po německé straně přes Müglitz do Fürstenau. Z Fürstena se bude pokračovat zpět na českou stranu, až na Komáří vížku. Zdatnější účastníci se poté spolu s organizátory vydají pěšky dolů do Krupky, méně zdatnější účastníci budou mít možnost nasednout znovu do autobusu, který je dolů, do města doveze. Oficiální sraz bude znovu v 9 hodin na Mariánském náměstí v Krupce - Bohosudově. Autobus směr Komáří vížka pak přijede na zastávku Krupka, Bohosudov, MěÚ v 9:27, do té doby tedy mají zajemci možnost dorazit.

Zatím poslední výlet z této série se konal 1. července a dorazil na něj rekordní počet devátenácti výletníků. Dorazili již stálice těchto pochodů, ale také noví zájemci, někteří i poměrně z daleka, jako z Kladna či Prahy. Pořadatelé pevně věří, že i tuto sobotu se sejde znovu početná bezva parta. Týden po tomto výletu se pak konala i první společná cyklojízda Po stopách Davidova bicyklu. Této akce se zúčastnilo celkem 16 zájemců o cyklistiku, kteří společně vyrazili k Jezeru Milada a zase zpět.

Na sobotu následují, 29. července pak pořadatelé těchto akcí, David Sedláček a Josef Mergl ze spolku Po stopách Davida, chystají pivní pochod Po stopách Davidova půllitru. Podrobnosti k výletu Po stopách Davida 22. července: Po stopách Davida, z. s. zve všechny občany na další výlet ze série PO STOPÁCH DAVIDA! Tentokrát se na Komáří vížku vydáme autobusem s odjezdem ze zastávky Krupka, Bohosudov, MěÚ V 9:27 hodin. Poté se společně vydáme na cestu naším pohraničím. Navštívíme zaniklou obec Mohelnice, německou obec Fürstenau a poté vyrazíme zpět směr Komáří vížka! Kdo nebude mít dost, může pokračovat dolů do Krupky po svých, ostatní můžou sednout znovu na autobus. Vedoucí výletu: David Sedláček, telefon: 602 610 189 e-mail: dave.sedli@gmail.com

Josef Mergl