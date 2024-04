Je tady další výlet ze série Po stopách Davida. Turisté tentokrát v sobotu 6. dubna vyjedou na Komáří vížku autobusem, následně vyrazí přes Fojtovickou pláň a Habartice do Telnice. Odtud se bude pokračovat přes Chlumec po lesních cestách zpět do Krupky.

Po stopách Davida v Krupce. | Foto: Se svolením Josefa Mergla

Délka trasy cca 21 km. Kdo se necítí na absolvování celé délky, může v Telnici či Chlumci nasednout na zpáteční autobus. Sraz účastníků výletu na zastávce Krupka - Bohosudov, MěÚ po 9. hodině. Odjezd autobusu v 9:22.

První letošní výlet z této série proběhl před necelým měsícem, 9. března, kdy se účastníci vydali pěšky na Komáří vížku, a to přes Vrchoslav a Sedmihůrskou cestu. Zpět do Krupky pak sestoupili po žluté turistické značce.

Plánovaný druhý letošní výlet je příkladem typického trendu pro letošní jarní výlety Po stopách Davida. A to takového, že oproti předchozím výletům této série se nebude tak často stoupat pěšky na Komáří vížku, ale na začátku výletu se na ni vyjede autobusem, a dál se turisté budou vydávat na různé zajímavé trasy. Kromě dubnového putování do Telnice, se můžete podívat například v květnu do blízkého německého příhraničí či v červnu na Vitišku a do Mikulova. Organizátoři výletu Josef Mergl a David Sedláček se na všechny těší už 6. dubna před 9. hodinou na zastávce Krupka – Bohosudov, Městský úřad.

Napsal: Josef Mergl