V sobotu 1. července se uskutečnil poslední výlet za krásami města Krupky Po stopách Davida v rámci jarní sezóny 2023. Poprvé po celou dobu výletu přálo účastníkům krásné počasí. Nebylo to však jediné poprvé, těch totiž bylo hned několik.

Střípky z posledního výletu Po stopách Davida jarní sezóny 2023 | Foto: Se souhlasem Josefa Mergla.

Zejména rekordní účast, kdy se sešlo hned 19 výletníků. Dorazil též historicky nejmladší, teprve čtyřletý účastník a také účastníci, kteří dorazili ze zatím nejvzdálenějšího místa, výletníci z Kladna a Prahy. Trasa na Komáří vížku vedla tentokrát přes zříceninu hradu Kyšperk a Fojtovickou pláň.

Zpět se šlapalo přes startoviště paraglidistů a dále po cestě silně mapující pozůstatky těžby na území Krupky. Dále měli zájemci možnost vidět Hrad Krupka, kostel sv. Anny na Libušíně, či bohosudovskou Kalváriii. Všichni účastníci si výlet náramně užili a domů se vraceli sice unavení, ale nad míru spokojeni a plni zážitků.

pozvánka na cyklojízdu PO STOPÁCH DAVIDOVA BICYKLU.Zdroj: Se souhlasem Josefa Mergla.Posledním výletem jarní sezóny však nic nekončí, ba naopak. Organizátoři David Sedláček a Josef Mergl přichystali již na léto spoustu dalších akcí a to s přesahem i do jiných oblastí než jen do turistiky. První z těchto akcí bude cyklojízda PO STOPÁCH DAVIDOVA BICYKLU, která se uskuteční již tuto sobotu 8. července. Sraz účastníků bude na Návsi v Soběchlebech ve 14 hodin. Pojede se na jezero Milada, okolo něj a třeba i někam dále. Konkrétní trasu organizátoři určí podle aktuálního rozpoložení zájemců.

Dále se můžete již v létě těšit například na další turistický výlet Po stopách Davida, nebo na pivní pochod PO STOPÁCH DAVIDOVA PŮLLITRU. Podrobnější informace k cyklovýletu: Po stopách Davida, z. s. zve všechny občany na první společnou cyklojízdu PO STOPÁCH DAVIDOVA BICYKLU! Sraz účastníků bude na Návsi v Soběchlebech 8. července ve 14 hodin. Odtud se vydáme směr jezero Milada, které si objedeme a třeba vyrazíme i někam dál. Konkrétní trasa bude určena dle aktuálního rozpoložení zájemců. S sebou dostatek pití a hlavně dobrou náladu! Vedoucí výletu: David Sedláček, telefon: 602 610 189 e-mail: dave.sedli@gmail.com

Josef Mergl