Konečně! Pobyt klientů a zaměstnanců Arkadie v lázeňské Libverdě, dvakrát odložený kvůli koronavirové pandemii, se uskutečnil v prvé polovině srpna. 43 účastníků si týden užívalo léta v malém, ale půvabném severočeském městečku.

Dvakrát odložená Libverda. | Foto: Arkadie

„Celý týden nás provázelo velmi teplé počasí, takže jsme museli trochu upravit program,“ říká Mirka Horová, ekonomka Arkadie, tady v roli vedoucí pobytu, „Dva dny jsme věnovali plovárně v nedalekých Hejnicích. I přes velmi teplé počasí jsme stačili uskutečnit výlet do ZOO v Liberci, zámek Sychrov, Frýdlant i hejnickou katedrálu.“ Nechyběl ani tradiční čtvrteční rej v přestrojení, tentokrát na téma pohádkové bytosti, zpestřený ještě o průvod po kolonádě. „Lázeňští hosté nás mile vítali,“ dodává Mirka Horová, „a hudebník, doprovázející večer byl tak překvapen tím jak se umí naše parta bavit, že neváhal hraní k tanci protáhnout až skoro do půlnoci. Za pětadvacet let prý takovou partu nezažil.“ Program měl i složku sportovní. Ti zdatnější vystoupali pod vedením Jirky Seifrta na vrch Smrk, odměnou jim byl koš ovoce od Pepy Klusáčka a zasloužený potlesk zbytku účastníků.