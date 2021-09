Program, který již tradičně uváděl Aleš Lehký, byl zahájen v 11 hodin dopoledne programem pro děti. Populární bavič Václav Upír Krejčí v rámci své hodinové show pobavil a zejména děti rozesmál. „Mám rád tyto akce a hlavně bych chtěl poděkovat rodičům, že sem děti přivedli, protože bez dospělců by se žádný dětský program nemohl konat. Když ti se rozhodnou zůstat doma, tak se nikam nepodívají ani děti a je moc dobře, že právě zde v Modlanech rodiče děti přivedli,“ řekl Upír Krejčí. Po Zmrzlinohrátkách a větší dešťové přeháňce program pokračoval po 14 hodině slavnostním zahájením slavností. Slova se ujal starosta Modlan Lukáš Bartoň. Ten poděkoval všem přítomným, že i za velkého oblačna dorazili a také všem, kteří s přípravou slavností pomáhali. „Je vidět, že na Modlansku to žije a zejména se tady dobře žije,“ těmito slovy zahájil svou řeč Lukáš Bartoň.

Žehnání obcím Modlanska a jejich obyvatelům, provedl pan farář P. Radek Kuchař. Součástí slavností byly i stánky s občerstvením, nechybělo pivo, malinovka, klobásy, ale i něco sladkého od koláčků po tartaletky, perníkové srdce, nebo trdelníky a také řetízkový kolotoč a velké oblibě se těšila mašinka. „I když občas zaprší, je vidět, že lidé se chtějí dobře bavit a pivečko si kupují,“ říkal za pivovar Bakalář Petr Strouhal. Hlavní kulturní program zahájil Tomáš Linka a Přímá Linka a téměř dvacet country písní potěšilo zaplněné lavičky ve stanech u hlavního pódia. „Jsme šťastni, že jsou lidé šťastní a je vidět, že naše písničky stále mají hodně rádi. Moc se nám zde líbilo a je vidět, že v Modlanech se akce umí uspořádat ne na 100, ale na 200 procent,“ řekl po vystoupení Tomáš Linka.

Velký hit a jedna z posledních písní Karla Gotta s názvem Srdce nehasnou byla ozdobou vystoupení Honzy Mlčocha. Ten si k populárnímu duetu pozval Nelu Třetinovou. „Bylo to prostě úžasné a krásné. Jsem moc ráda, že jsem zde v Modlanech byla,“ říkala talentovaná zpěvačka Nela. „Víte, tento oblíbený duet, který Karel Gott nazpíval se svou dcerou Charlotte jsme vlastně ani nezkoušeli. Poprvé jsme ho zpívali v roce 2019 a už tenkrát to mělo ohromný ohlas a tak bylo jasné, že zde ho musíme dát a jak bylo vidět, opět se náramně líbil. Samozřejmě, že jsem šťastný, že všechny písně Karla Gotta, které dnes zazněly se líbily, lidé se bavili, bylo to moc hezké a jsem strašně rád, že se do Modlan znovu vrátím v adventním čase na akci Vánoční Modlansko. Už nyní se náramně těším, řekl po vystoupení Honza Mlčoch. Skupina O5aRadeček přijela do Modlan z dalekého Šumperka a dostála svého věhlasu.

Desítky návštěvníku si s chutí zazpívalo známé hity a po skončení vystoupení nechybělo společné focení a autogramiáda. Vystoupení kapely O5aRadeček bylo dokonalým lákadlem na poslední hvězdný koncert. Do Modlan přijela skupina YoYoBand a Richard Tesařík se svou partou rozjel neskutečnou podívanou. Nechyběly hity Karviná, Kladno, Rybitví, nebo Jedeme do Afriky. „Víte, lidí tyto písně milují a chtějí je slyšet. Proto nepřipadá v úvahu, že bychom je vynechali. To prostě nejde, „ říkal Tesařík. „Já jenom doufám, že koncerty budou i nadále pokračovat, protože jich máme před sebou hodně a strašně rádi bychom zažívali i na podzim tak skvělou atmosféru, jaká byla tady v Modlanech. Tak snad nás zase nezavřou nějaká opatření a budeme moci rozdávat radost,“ doplnil Tesařík. Krátce před 22 hodinou byly Obecní slavnosti Modlanska ukončeny slavnostním ohňostrojem, který si vysloužil velký aplaus.

Petr Hubený