Od středy 14. dubna bude pravidelně do Proboštova zajíždět pojízdná prodejna PeDu, která jezdí do Přítkova a s ní také pojízdné uzenářství Ježek.

Pojízdná pekárna i uzenářství zavítají do Proboštova. | Foto: Jaroslava Račáková

Obě prodejny budou mít stanoviště na parkovišti u pošty a prodávat budou vždy ve středu od 12.35 do 13.15. Předtím budou obě v Přítkově na parkovišti U Kočiček (12.00 12.30). PeDu bude i nadále jezdit do Přítkova také v pondělí a v pátek 12.00 12.30, do Proboštova ve středu.