Řidič nezjištěného vozidla měl poškodit pravou zadní část zaparkovaného vozidla Škoda Octavia a místo dopravní nehody opustit, aniž by splnil zákonem stanovené povinnosti související s dopravní nehodou. Policisté na místě zajistili stopy bílého laku.

Hledáme také svědky dopravní nehody, ke které mělo dojít od 18:00 hodin dne 4. července do 5:15 hodin dne 5. července 2020 v Teplicích, ulice Masarykova třída před restaurací Aladin. Neznámý řidič vozidla Škoda Octavia combi bílé barvy, nezjištěné registrační značky, který jel ve směru od ulice Karla Čapka, z dosud nezjištěných příčin narazil do vozidla Škoda Octavia zaparkovaného na pravé straně, které následkem střetu narazilo do před ním stojícího vozidla Volkswagen, také on z místa nehody ujel.

Veškeré poznatky k nehodám lze sdělit na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

Daniel Vítek