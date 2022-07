Nově lze použité jedlé oleje a tuky z domácností odevzdávat také v budově magistrátu města Teplice v Krupské ulici, kde je pro ně zřízené sběrné místo. Přístupné je každý všední den, od pondělí do pátku, od 7.30 do 17.00 hodin. Za první odevzdanou PET lahev, naplněnou jedlým olejem, si zde navíc každá teplická domácnost může zdarma vyzvednout praktický trychtýř, určený pro pohodlné slévání použitých olejů a tuků do nádob v domácnosti. Proč třídit oleje a tuky v domácnostech? „Použité oleje a tuky jsou cenným recyklovatelným materiálem a dle zákona o odpadech je od roku 2020 povinností každého z nás je třídit. Pokud se totiž likvidují nevhodným způsobem v domácnostech nejčastěji vylitím do kuchyňského dřezu dostávají se do kanalizace, kterou ucpávají, poškozují čističky a mohou snížit kvalitu vyčištěné vody.