Povodně 2002: Voda v Dubí ničila domy, silnice i mosty. Bílina též škodila

/VÝZVA/ V pátek 12. srpna to bude přesně 20 let, kdy se Teplickem prohnala velké voda. Svoji ničivou sílu ukázal hlavně horský potok Bystřice a pozadu za ním nezůstala ani říčka Bílina. Vodní živel se valil z Krušných hor a bral s sebou tuny kamení, které v Dubí ničilo vše, co mu přišlo do cesty. Nejhůř dopadli obyvatelé lokality Horská Bystřice, především v ulicích Zahradní a Tovární.

Jak řádila povodeň na Teplicku v roce 2002 | Foto: DENÍK/Zdeněk Traxler