Muzeum města Duchcova zve na výstavu fotografií k 33. výročí založení Arkadie Teplice - OLGA HAVLOVÁ.

Výstava Olga Havlová | Foto: Se souhlasem Muzea města Duchcova

Po více než roce se Arkadie vrací do Duchcova tradiční téměř jarní výstavou. Tentokrát se ovšem jedná o představení putovní fotografické výstavy fotografií Olgy Havlové, mj. spoluzakladatelky Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, která se v roce 1991 osobně zúčastnila slavnostního zahájení školního roku a otevření Základní školy Arkadie. Výstava bude do 30. 3. 2023, od pondělka do pátku mezi 13. a 17.hodinou.

Napsala Anna Šejvlová, vedoucí muzea Muzeum města Duchcova