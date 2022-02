„Pilotování dronů se v posledních letech stalo trendem. Nejvyšší nárůst poptávky byl v roce 2020, kdy se prodeje dronů meziročně zvýšily pětinásobně. A změnila se také skladba uživatelů. Zatímco ještě před třemi lety si drony pořizovali lidé s odbornými zkušenostmi, poslední dva roky drony pronikly do nižší cenové hladiny a kupují je i lidé bez zkušeností. Tato změna se promítla do uživatelského chování a následně i do statistik nehodovosti při jejich pilotování,“ řekla Eva Kočicová, mluvčí Datartu, který se stal partnerem kampaně.