Zámek by tak mohl zažít další historickou premiéru. V rámci dlouhodobé spolupráce mezi iniciátorem poštovní propagace zámku, kterým je Českojiřetínský spolek, a teplickým souborem Collegium hortense vznikla myšlenka na další společnou aktivitu. Trautzlova umělecká společnost, která soubor Collegium hortense zastřešuje, chystá obnovení téměř 200 let staré opery „Der Bergmönch“ . Autorem hudebního příběhu o hornících, přírodě a mýtických stvořeních tajemného Krušnohoří je teplický purkmistr Josef Wolfram.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako vydavatel českých poštovních známek rozhodlo o sloučení témat „Jezeří“ a „Hornická krajina. Krušnohoří UNESCO“ do jedné emise. To přivedlo oba spolky k myšlence představit téměř 200 let starou krušnohorskou operu v obnovené premiéře právě na Jezeří. Nastudování a příprava si vyžádají celý rok. Jestliže se vše podaří, mohla by opera dotvořit důstojnou kulisu pro slavnostní představení nové poštovní známky, která má Jezeří i Krušnohoří prestižním způsobem reprezentovat na poštovních zásilkách jak v ČR, tak doslova po celém světě.