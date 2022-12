Nejvíce tabulkových bodů ve výkonnostní skupině „A“ získaly Lovošky, které až na remízu s ústeckým Lazaretem zbývající utkání přesvědčivě vyhrály. Lazaret si v utkání s Lovoškami vybral všechno hráčské štěstí, když vyhrál o dva plusové míče. V dalších zápasech obtížně sbíral body a skončil ve skupině na čtvrtém místě . Druhé místo za Lovoškami obsadil výkonnostně rostoucí Sokol Děčín. I jemu přálo štěstí, neboť při rovnosti bodů se Slavojky Chomutov (6) měl v součtu míčů + 13, kdežto Chomutov jen + 6 míčů. Hráčky Rumové pralinky soupeřily nejen s protihráčkami, ale i se zdravotními problémy, které je silně handicapovaly. Dvě prohry a dvě remízy jim přiřkly poslední místo a to je odkázalo k sestupu do béčka.

Lovošky a Sokol Děčín vsadily do hry žolíka a získaly tím dvojnásobný počet bodů za umístění. Žolíka do hry vložily i Krušnohorky Teplice, které vyhrály skupinu „B“ před nováčkem VOSy z Litoměřic Pivo a párek. Los Dudos Teplice se hrou dobře bavil a třetí místo hráčky nezarmoutilo. Středověk Most ze čtvrtého a Počkej Teplice z pátého místa sestupují do céčka.

Vánoční nálada dala turnaji poklidný ráz, společenskou sounáležitost, lidskou spokojenost.

František Šimon

