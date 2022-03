Stálá služba na služebně městské policie věděla podle telefonního čísla , kdo volal a snažila se muži zavolat nazpět, ten ale hovor nepřijmul. Do místa bydliště volajícího byla vyslána hlídka městské policie. Když strážníci dorazili na místo, zjistili, že se do domu někdo pokusil vloupat. V domě bylo rozbité okno a vypáčené dveře od vedle stojící garáže. Na zemi ležely věci, které pachatelé použili k vypáčení. Jelikož má tento muž zdravotní problémy, použil týden před touto událostí tísňové hodinky a strážníci ho našli ve stavu, kdy potřeboval neodkladnou zdravotní péči, proto byl přivolanou záchrannou službou odvezen do nemocnice.