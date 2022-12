Někteří odcházejí, jiní zůstávají a noví přicházejí. Nyní je nás na skupině šest a tvoříme spolu s tetami dobrou partu. I když jsme parta rozdílná, a někdy to s námi není jednoduché, máme se v domově všichni rádi. V současné skupině převažují kluci, a spolu s jednou slečnou obýváme náš „byt.“ Naše skupina se domluvila, že se nebudeme vracet do minulosti a popisovat, jak jsme se do domova dostali. Nikdo z nás nechce vzpomínat na náročné životní období. Raději napíšeme, jak se nám daří v současné době.

Terka je jediná slečna na skupině, její příběh v domově se začal psát již před osmi lety, což je pěkně dlouho. Nyní je jí čtrnáct let, a puberta je u ní v plné síle. Každá nová teta si musí s Terkou projít náročnou, někdy i trnitou cestu. Pro Terku je těžké přijmout, a částečně se dělit, s další ženou o pozornost svých kamarádů. Na rodince si vybudovala své místo a snaží zastoupit ženskou roli, což je někdy mezi samými chlapci náročné. Občas ztrácí chuť a nadšení do domácí práce, ale vaření v kuchyni je její oblíbená činnost. Na talíři dokáže vykouzlit chutná jídla, která vaří s láskou a nadšením. Terka nám sdělila svůj pohled na život v domově: „Mám v domově první a poslední. I když občas nevypadá, že tady chci být. Jelikož dělám věci, které bych neměla a mám z toho potom špatné svědomí. Jsem tady ráda, cítím se tu velmi dobře.“ Je hezké a obdivuhodné, že si Terka uvědomuje své pocity a snaží se o nich mluvit. „Nebýt vychovatelek a strejdy ředitele, byla bych někde venku. Jsem šťastná, že tady mám tolik kamarádek a kamarádů. Co mě ale dělá nejvíce šťastnou jsou tety, které tady jsou pro mě. Když mám jakékoliv problémy, pomohou mi je vyřešit. Samozřejmě ne pouze mně, ale i ostatním v domově. Mám v domově všechno, co chci a nic mi nechybí.“ Přejeme si, aby se Terce nadále dařilo a byla součástí naší „rodiny.“

Mušle přivítala Vánoce s Arkadií. K mání byl svařák a vafle, děti zpívaly

Dalšími členy naší skupiny, a zároveň druhými nejdéle obývajícími, jsou kluci dvojčata – Roman a Matěj. Jsou to čtrnáctiletí puberťáci, bez kterých si to na skupině nedovedeme představit. Roman je kluk, který naši skupinu táhne a ostatní k němu vzhlíží. Sám si je této pozice vědom a dokáže s ní pracovat. Jeho postavení v naší skupině sebou nese částečnou zodpovědnost. Té si musí vážit a jít ostatním příkladem, což pro Romana není vždy jednoduché. Objevují se u něho výkyvy nálad, které se snaží zvládat. Přesto je to milý chlapec, který dokáže pomoci vychovatelům a vychovatelkám se vším, co je potřeba. Občas to tak nevypadá, ale v DD je rád. Jeho slova mluví za vše: „V dětském domově se mi líbí, mám tady všechno, co potřebuji.

Kdyby byla možnost z domova odejít, tak bych raději zůstal. Strejda ředitel je nejlepší, kdykoliv se něco stane, tak umí pomoci nebo mi domluvit. Ne vždycky si své chování uvědomím včas, proto se mnou pak mluví tety i strejda ředitel, abych se více zamyslel. V DD je hodně akcí a mohu se toho spoustu naučit. Moc rád mám středu, to nás čekají kroužky. Já jsem si vybral polytechnickou dílnu. Se strejdou Rudou vyrábíme a opravujeme dřevěné věci. Třeba já sám jsem vzal obrousit stoly ze skupiny, s tím mi také trochu pomohl strejda Ruda. Mám rád tety na naší skupině. Vždy mi se vším pomohou a jsou tady pro nás.“ Roman je schopen s čímkoliv pomoci, v rámci jeho sil a chuti.

Matěj, bratr Romana je v dětském domově také spokojený a rád. Má tady mnoho kamarádů, i když nejvíce drží se svým bratrem. Ostatní děti ze skupiny občas škádlí a provokuje, je to jeho forma hry. Přesto s ním máme dobrý vztah a umíme si vzájemně pomoci. Nově Matěj začal docházet na kroužek sebeobrany, který ho baví a tím pádem má dobré výsledky. Matěj nám popsal základní program v domově: „Je tady spoustu dětí, vychovatelů a všichni se mají rádi. Líbí se mi, že jezdíme na výlety. Každý všední den děláme přípravu do školy, u té umíme dát tetě pořádně zabrat. Ve škole to někomu jde a někomu zase ne. Já mám ve škole horší i lepší známky. Kázeňských prohřešků tolik nemám, přesto bych se chtěl zlepšit. Do školy vstáváme před 7 hodinou, abychom se stihli připravit. I o víkendu musíme vstávat dřív, abychom v 9 hodin byli po snídani. Nakonec bych chtěl říct, že mě mrzí, když jsem na tety drzý, to také umím. Celkově se mi na DD, když nejsem drzý a naštvaný, daří.“ Matěj se naučil vařit, uklidit si po sobě, nést zodpovědnost za své chování, mít možnost užít si zájmové kroužky a kamarády.

Lukáš je čtvrtým nejstarším klukem na skupině, je mu osm let. Jediný se s námi zlehka podělil o to, jak se dostal do DD. Pamatuje si, že se spolu rodiče hodně pohádali, dělali doma takový hluk, že přijela policie.

Lionské Vánoční trhy vydělaly přes 32 tisíc korun. Peníze půjdou na charitu

„Když jsme byli na hřišti, tak přijela sociálka a my jsme od rodičů odjeli do klokánku. Po roce nás odvezli sem do dětského domova Tuchlov. Takhle se začal odehrávat náš příběh v DD, kde jsme teprve rok.“ Spolu s Lukášem k nám přišli i jeho sourozenci Martin (7 let) a Adrian (4 roky). Lukášovi se v domově líbí, ale raději by byl doma, jak popisuje: „Chtěl bych jít domů za rodiči, abychom společně mohli zase jezdit na výlety, jako dřív.“ Když bratři přišli na skupinu, tak nic neuměli, všeho se báli, neměli ani pořádné hygienické návyky, neznali vysavač a další věci. Kluci udělali největší posun na naší rodince. V domově se jim daří, naučili se hygienickým návykům, už se tolik nebojí, nepláčou. Baví se s ostatními kamarády. Adrian je nejmladší kluk ze skupiny, který se učí setrvat u běžných činností, chodí do školky, kde má kamarády své věkové kategorie. Kluci jsou ve škole velmi zdatní a nosí často jedničky. Dokáží se podílet na chodu domácnosti, zvládají povinnosti, které když přišli nezvládali. Martinovi déle trvá, než začne důvěřovat novým lidem, hlavně vychovatelům, pak je to moc hodný a nápomocný kluk. Luky zase naopak více tíhne ke starším klukům na skupině. Přesto pomáhá a stará se o své bratry. Bratrům se daří učit se sourozenecké lásce, kterou zatím moc neznají, ale věříme, že do budoucna budou silná sourozenecká parta, která si zvládne pomáhat.

Dětem se domácí činnosti a povinnosti spojené s životem v DD moc nelíbí, ale často si vysvětlujeme, že se jich nevyhneme ani v dospělosti. Děti se naučily tyto činnosti respektovat a vzájemně si s nimi pomáhat.

Pro nás vychovatele je vždycky hezké a příjemné slyšet milá slova, která jsou pro nás odměnou. Z dětí často necítíme spokojenost, kterou bychom si přáli. To však neznamená, že spokojené nejsou. Proto chci zveřejnit tento příběh, na kterém se podílela celá skupinka, aby ukázal personálu v DD že to, co dělá ocení každé dítě. Děti si uvědomují, jaké mají štěstí, že tady pro ně tety a strejdové jsou, ale není moc příležitostí nám to dávat najevo. Celá naše 2. skupinka moc děkuje Všem za to, co dělají.

Děkujeme Terka, Roman, Matěj, Lukáš, Martin a Adrian.