V loňském roce se nás na netypickém „rozcouraném“ setkání sešlo 75, což zdaleka nestačilo na rok 2013, kdy se nás sešlo rekordních 129, ani na rok 2015 (125),v ostatních letech vždy okolo šedesáti. Pojďme letos obnovit tradici! V sobotu 14. května vyrazíme pod heslem Přijeď jak kdo můžeš. Důležité je, že to nebude výlet klientů s pedagogickým dozorem, ale výlet rodin, završený společným setkáním u Dubického kostelíka s překrásnou vyhlídkou na průchod Labe Českým středohořím, známým jako Porta Bohemica – Brána Čech. Jak si to představujeme?

Všichni, kdo se k nám chtějí přidat, si podle svého gusta a možností vyberou jednu ze třech možností jak se na místo dostat. Vlakem do Radejčína a odtud pěšky až na místo (cca 3 km po polní cestě) a stejně zpátky. Vlak (směr Lovosice) odjíždí z teplického hlavního nádraží v 8.34, z nádraží Zámecká zahrada v 8.42. V Radejčíně budeme v 9.23. Na kole po trase Teplice, Bystřany, Úpořiny, Velvěty, Rtyně, Řehlovice, Radejčín, Dubice, Dubičky (viz mapka) a zpět. Trasa je určena pro průměrně zdatné cyklisty, měří cca 15 km (jedna cesta) a v druhé polovině jsou táhlá stoupání. Zpátky pak za odměnu bude více klesání. V případě zájmu můžeme domluvit společný odjezd (zatím nebyl zájem). Asi nejpohodlnější (pro více pohybově postižené klienty jediná možná) bude cesta automobilem, z Teplic nejspíše po trase Bystřany, Řehlovice, Radejčín, Dubice, Dubičky (tam je veliké parkoviště, vzdálené od kostelíka cca 200 m), z jiných míst je třeba se podle automapy nebo navigace na tuto trasu napojit. Vyjeďte tak, abyste byli na parkovišti přibližně do 10.45. Do cíle bychom měli dorazit cca do 11.00 (u všech tras je rezerva). A co tam najdeme?

Krásný pohled do labského údolí. Možná se sejde pár muzikantů, kteří nám zabrnkají ke společnému zazpívání (vládnete-li přenosným hudebním nástrojem, vezměte ho sebou). Budeme si moci popovídat v jiném prostředí než obvykle. Společně se vyfotografujeme a fotografii necháme zhotovit pro všechny zúčastněné. A nakonec soutěž. Rodina, která bude mít nejvíce účastníků (opravdu pojmenovatelné příbuzenské vztahy – strejdové a tety, babičky a dědové, sestřenice a bratranci, synovci a neteře, snachy a zeťové, švagři a švagrové atd.atd., možné je samozřejmě řetězení – psi rozhodnou při „plichtě“) bude prohlášena vítězem a dostane diplom, který to potvrdí. Nic víc a nic míň. Ostatní dostanou účastnický list vyrobený v našich chráněných dílnách. Setkání by mělo trvat asi 2 hodiny (nepovinné, každý zůstane tak dlouho jak se mu bude líbit, společnou fotku stvoříme v prvé půlhodině). Setkání i tato soutěž jsou otevřeny opravdu všem, všichni budou vítáni! Občerstvení si přiveze každý své, podle svých zvyklostí, nebo využije služeb restaurací. V provozu je jak restaurace u kostelíka, tak restaurace v nedalekých Dubicích. A vaří tam dobře.

Za organizátory setkání se na Vás těší Lenka Machaloušová a Josef Hon.