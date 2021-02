Sportovní oddělení Domu dětí a mládeže Teplice zaměřené na florbalové kroužky nabízí na období letních prázdnin dva pobytové výjezdy a jeden příměstský tábor.

Ilustrační foto. | Foto: DD Teplice

Pro registrované a závodní florbalisty jsou již tradičně připravena sportovní florbalová soustředění. Pro nejstarší věkové kategorie juniorů a dorostu je nachystáno soustředění v Žinkovech v termínu od 1. srpna do 7. srpna, starším a mladší žákům nabízíme o prázdninách pobytový kemp v Jánských Lázních od 8. srpna do 15. srpna. Pro nejmladší ročníky jsme letos připravili letní florbalový kemp, který je určen nejen závodním florbalistům. Příměstský tábor s bohatou sportovní náplní je naplánován na srpnový týden od 16. do 20. srpna.