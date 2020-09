„Slavnosti stejně jako vloni odstartují již v pátek v Přítkově, kde v areálu soukromé MŠ U kočiček proběhne Sousedské odpoledne s hudební produkcí. Hlavní program slavností je v sobotu, kdy startujeme ve 13.00 na Náměstí Svobody u kaple svatého Antonína. Zároveň bude poprvé pro veřejnost otevřena místní knihovna Proboštov v nových prostorách v centru Beseda,“ řekl místostarosta Proboštova Roman Nešetřil.

Hlavní program slavností proběhne zítra jako tradičně v areálu Pohodlíčko u Proboštovského rybníka. Těšit se můžete na vystoupení dětí ze ZŠ Proboštov (13.30) či netradiční olympijské hry s Asterixem a Obelixem (15.00). Hrát bude Swing and Jazz Band Proboštov (16.00), Karel Kahovec + George and Beatovens (17.00) a The Rockset – Retro Live! Show (18.30). Vstup je zdarma. V neděli pak od 10.00 proběhnou v areálu TJ Proboštov oslavy 75. let tělovýchovy v Proboštově. Hlavním bodem bude zápas staré gardy TJ Proboštov proti celku Amfora Praha. Slavnostní výkop provede zpěvačka Jitka Zelenková a fotbalová legenda Karol Dobiáš. Po skončení zápasu je připravený doprovodný program. V rámci akce bude zdarma distribuována publikace k 75. letům tělovýchovy v obci.

Zdeněk Traxler