V rámci programu Erasmus+ financovaného grantem z Evropské unie se konala ve dnech 13. až 19. dubna 2024 na Gymnasiu Christian-Ernestinum v Bayreuthu projektová schůzka, na kterou přijelo deset žáků ze tříd 6.A,E a dvě učitelky z Gymnázia Teplice.

Prohlídka města. | Foto: Se svolením Ilony Kuboňové

Účastníci o setkání v Německu k projektu „Living Friendship“ napsali:

"V sobotu ráno jsme všichni vyjeli vlakem z teplického nádraží směr severní Bavorsko. Při večeři jsme se znovu setkali s již známými studenty z Německa a porozhlédli se po městě. Další dny jsme stihli poznat krásy a kulturu nejenom samotného Bayreuthu, ale i botanické zahrady, místní univerzity a především jsme se nechali cizími studenty provést po škole a samotným městem. Nechybělo ani představení České republiky pomocí našich prezentací a připravených ochutnávek typických jídel."

Setkání se starostou.Zdroj: Se svolením Ilony Kuboňové

"Měli jsme také příležitost od starosty Bayreuthuobdržet certifikáty a slyšet krátkou řeč o historii města. Zpátky si vezmeme i zážitek ze zdejší opery, kterou nechala postavit Vilemína Pruská a o které jsme se poté společně s R. Wagnerem dozvěděli víc. Jeden z dalších dnů jsme zavítali do Norimberku, a to na Kaiserburg a do samotných ulic města. I za nepříznivého počasí jsme předposlední den, po zajímavých hodinách, které jsme mohli v GCE gymnáziu navštívit, vyrazili na procházku okolo Fichtelsee."

Prohlídka školy.Zdroj: Se svolením Ilony Kuboňové

"Nakonec jsme si poslechli koncert Big Bandu německých studentů a den zakončili večeří, při které proběhlo oficiální rozloučení. Další den už jsme relaxovali na cestě vlakem domů.Všichni si tuto akci moc užili a děkujeme za všechny nové zážitky, vzpomínky a zkušenosti nejen při komunikaci v cizích jazycích, ale hlavně v navazování přátelských vztahů s ostatními. Už se těšíme na další podobné akce."

Zaznamenala: Marie Krutská