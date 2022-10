Projektové setkání na Islandu se vydařilo. GT reprezentovalo 5 žáků a 2 učitelé

Od pondělí 10. října do pátku 14. října 2022 se na Menntaskolinn vid Hamrahlid v islandském hlavním městě Reykjavíku konala schůzka v rámci projektu SLIDE – „Sustainable Lifestyle In Digital Environments“ programu Erasmus+. Kromě tamějších studentů se zúčastnili i žáci dalších partnerských škol: Lyseonpuiston lukio z Rovaniemi (Finsko), Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta z Turína (Itálie), Gymnázium Teplice (Česká republika) a Liceul Teoretic Iancu C. Vissarion z Titu (Rumunsko). Gymnázium Teplice reprezentovalo 5 žáků a 2 učitelé. Na rozdíl od některých předchozích let naštěstí nebyl program narušen covidovou pandemií, a tak vše mohlo proběhnout prezenčně.

Projektové setkání na Islandu. | Foto: Archiv Gymnázia Teplice

Jak akce probíhala z českého pohledu? Na úvod nás čekala cesta na berlínské letiště ve velmi brzkých ranních hodinách. Po téměř čtyřhodinovém letu jsme přistáli v islandském Keflavíku, odkud jsme se autobusem přepravili přímo do hlavního města. I přes náročnou cestu (kterou navíc komplikoval silný vítr) žáci doladili své prezentace na další den a kromě toho jsme stihli prozkoumat nejbližší okolí našeho hotelu. V úterý již začala oficiální část celého setkání. V hostitelské škole nás přivítal pan ředitel i s jeho zástupkyní, následně se vzájemně představili všichni účastníci projektu a společně jsme prošli jednotlivé učebny školy. Nutno podotknout, že již na první pohled je zde výuka mnohem praktičtější, ale i benevolentnější. Po prohlídce školy už začalo samotné prezentování na téma: škola + český vzdělávací systém, naše město a Česká republika. Žáci z Gymnázia Teplice přednášeli nejlépe (grafická úprava, struktura, projev…). Pak se studenti rozdělili do skupin a pracovali na přidělených tématech celého projektu. Večerní program vyplnila návštěva termálního aquacentra, kde se teplotní rozmezí bazénů pohybuje od 7 do 44 stupňů. Dle místních je provoz tak levný, že si mohou dovolit každé dvě hodiny vodu vypustit a zcela vyměnit. Během středy jsme téměř „uvařili" své krokoměry. Absolvovali jsme totiž pěší prohlídku Reykjavíku a nutno podotknout, že byla velmi důkladná. Prošli jsme budovu parlamentu (mimochodem Island se jen těsně nestal první zemí na této planetě, kde by většinu zákonodárců tvořily ženy - 30:33), radnici s obřím modelem celého Islandu, koncertní halu Harpu a následně šli (jak jinak než pěšky) prezentovat výsledky subprojektu „Digital travelling". Program dne byl zakončen populární atrakcí „Fly over Iceland" (5D kino, které působilo velmi realisticky). Island rozhodně není jen Reykjavík, a tak jsme ve čtvrtek vyrazili autobusem poznávat přírodní zajímavosti Islandu. Pomyslným vrcholem programu byla sopka Fagradalsfjall, která byla ještě v srpnu aktivní. Nasbírali jsme si kusy ztuhlé lávy jako suvenýry a vydali se do okolí horkých pramenů a k „mostu mezi kontinenty", kde se Island rychlostí 2 - 6 cm za rok (záleží na místě měření) pomalu rozděluje na 2 části. Vše odborným výkladem atraktivně popisoval místní učitel biologie a geografie. V pátek pro nás setkání oficiálně skončilo, na závěr nám přálo štěstí a z pobřeží jsme spatřili polární záři. Cestu zpět do ČR jsme opět absolvovali přes německý Berlín. Mgr. František Frolík