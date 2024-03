Na MČR kategorie U18, které proběhlo v minulých dnech v Brně, Prosporťáci z Teplic excelovali, když se ziskem 2 zlatých, 3 bronzových medailí, 3 sedmými a jedním devátým místem stali druhým nejúspěšnějším klubem ČR mezi kluky za USK Praha. O úspěchu svých svěřenců napsal Václav Prokeš z Pro Sport Teplice Judo.

MČR kategorie U18 s dobrou účastí Pro Sport Teplice Judo | Foto: Se svolením Václava Prokeše

Nutno dodat, že nám v sestavě ještě chyběli dva tradiční republikoví medailisté. Trojnásobný mistr republiky Kája Jelínek a reprezentant ČR Adam Šarboch. Ale to bychom ty medaile zpět do Teplic už asi neuvezli.

MČR kategorie U18 s dobrou účastí Pro Sport Teplice JudoZdroj: Se svolením Václava Prokeše

První titul vybojoval po skvělém výkonu Maty Valjent, který ve finále "upáčil" brněnského Špičku a zapsal si nad tímto soupeřem za poslední rok už čtvrté vítězství. Druhé zlato vybojoval o váhu výše, než je jeho soutěžní, ve velmi vyrovnaném zápase Víťa Šarboch, který na tři tresty udolal svého kamaráda z reprezentace a jedničku váhy do 90 kg Ondru Foukala. Víťa už má splněný limit pro start na letošním ME a MS v "osmdesátjedničce", ale na soutěži v Brně potvrdil, že by se neztratil ani v "devadesátce", neboť i jeho finálový soupeř má již limit na MS splněný.

MČR kategorie U18 s dobrou účastí Pro Sport Teplice JudoZdroj: Se svolením Václava Prokeše

Bronzové příčky přidali Klimša, Vlach a Březina. Velká škodou bylo zranění Artura Čeredničenka, který měl také určitě na víc než 7. místo. Další 7. místa přidali Andrej Pistovčák a Martin Blažek.

Devátý skončil trochu nešťastně Kuba Šoba, který ve druhém zápase "házel" v páce, a byl kvůli tomu z dalších zápasů vyřazený.

Skvělý výsledek potvrdil, že cesta dřiny, kterou v Prosportu razíme, je tou správnou. Všem úspěšným závodníkům moc gratulujeme.

Václav Prokeš

