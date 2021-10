„Přijďte si zavzpomínat se spolužáky a učiteli na dobrá školní léta. Vezměte s sebou děti. Díky našim partnerům je program připravený pro všechny. Autosalón startuje tento pátek v 10:00 za školou a oslavy i s bývalými učiteli budou od 14:00. V pátek bude otevřeno od 9 do 18:00 a v sobotu od 9 do 16:00,“ lákají na akci učitelé Střední průmyslové školy Teplice. Vstupné se neplatí. (mm)

Průmyslovka slaví 70 let. Těšte se na autosalon a vzpomínání. | Foto: Archiv

Teplická průmyslovka na Benešově náměstí učí své studenty již 70 let. A to je důvod k oslavě.

