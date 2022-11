Prvé místo obsadili Dědkové Teplice, kteří každou remízu vyhráli na míče. V tabulce měli + 64 míčů. Druhé místo získala parta Naposled Teplice s 54 plusovými míči. Třetí Hakim Teplice uhrál 43 plusových míčů, což mu stačilo k udržení se ve skupině i pro další kolo. Čtvrtý tým STS Chvojkovice si do tabulky připsal jen +34 míčů a skupinu „A“ opouští. Páté Stupido Ústí n.L. přijelo k turnaji bez žen a zápasy mu byly skrečovány. Týmy Dědkové, Hakim a Naposled vložily do hry žolíka a za umístění získaly dvojnásobný počet tabulkových bodů. Ve skupině „B“ již utkání nebyla výkonností družstev tak vyrovnaná jako ve skupině „A“. Polovina zápasů skončilo vítězstvím 2 : 0 a polovina v poměru setů 1 : 1. Skupinu vyhrál ústecký X-Team a společně s druhými Pohodáři postupuje do áčka.