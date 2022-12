„Kostomlaty jsou takovým středobodem. Musí se jimi projet, když se chcete dostat na silnice vyšší třídy, a to jak směrem na Teplice či Bílinu, tak i do Ústí nad Labem, Lovosic, potažmo i Prahy. Přes tuto komunikaci nebyl nikdy zřízen žádný oficiální přechod pro chodce, ačkoliv ji denně přecházejí rodiče vedoucí děti do mateřinky, děti navštěvující první stupeň základní školy a samozřejmě i ti, co přijedou do obce autobusem. Ať už místní nebo přespolní, které k nám láká nedaleká zřícenina hradu Kostomlaty, sídlo loupežníků z pohádky Nejkrásnější hádanka,“ říká starosta Oldřich Seifert.