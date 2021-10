Pro příští rok má Knauf Insulation dobrou zprávu. „Grant na rok 2022, s ohledem na růst naší firmy a závazek, že do komunity budeme vracet 0,1% obratu, navýšíme o dalších 200 tisíc korun. Na projekty v roce 2022 tak budeme mít 700 000 korun,“ informoval ředitel výrobního závodu Knauf Insulation v Krupce Jan Brázda. Už teď proto můžete začít přemýšlet nad projekty, které by zlepšily a zpříjemnily život v Krupce a okolí. (ot)

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov chce s pomocí grantu zřídit přírodní učebnu pro podporu venkovního učení, kde se budou moci učit všechny předměty. Navázat by na ni měly workoutové prvky pro protažení těla. Učebnu budou moci žáci využívat i během mimoškolní činnosti.

I tentokrát se sešly velmi zajímavé projekty ke zlepšení života v Krupce. Cílí opět výrazně na děti ve školkách a školách, které potřebují podporu ke svému rozvoji a na seniory, co potřebují podporu k prožití důstojného stáří,“ uvedl ředitel výrobního závodu Knauf Insulation v Krupce Jan Brázda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.