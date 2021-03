Přinášíme další užitečné rady do zahrady od zahrádkáře Petra Kumšty.

Ředkvičky. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Regina Hellová

Ředkvičky jsou jednou z nejranějších a nejoblíbenějších zelenin pro svůj atraktivní tvar, vybarvení a výjimečnou chuť. Navíc jsou velmi zdravé, oceníme je především v jarním období, protože jsou jedny z prvních, které vypěstujeme na zahrádce. Obsahují mnoho vitamínu C a minerálních látek, především hořčík a vápník. Typickou kořenitou chuť způsobuje hořčičný olej. Rané odrůdy ředkviček vyséváme do teplého pařeniště již v únoru, kde je rychlíme pro sklizeň ve druhé polovině března. Do studeného pařeniště můžeme vysévat již v polovině března. Ředkvičky mají velmi krátkou vegetační dobu, od výsevu do sklizně potřebují 30 až 40 dní. Na rozdíl od jiných zelenin koření velmi mělce. Dobře se jim daří v humózní půdě, dostatečně zásobené pohotovými živinami. Ředkvičky také vyžadují po celou dobu růstu dostatek vláhy.