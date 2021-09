Vzhledem k pestré trestní minulosti muže, ve které hrály prim trestné činy násilného charakteru, bylo nutné brát výhrůžky vážně, proto policisté ihned po podezřelém začali intenzivně pátrat a už šest hodin po telefonátu byl zadržen. „Přestože trestní zákoník stanoví za nebezpečné vyhrožování maximálně roční trest odnětí svobody, s ohledem na trestní minulost obviněného a další okolnosti případu zaslal vyšetřovatel státnímu zástupci návrh na podání podnětu k vzetí obviněného do vazby,“ dodal Vítek. (mm)

„V minulosti dvacetkrát trestaný muž je podezřelý, že minulou středu ráno telefonicky vyhrožoval „vystřílením“ pracovnici teplického úřadu a to poté, co mu měla sdělit, že nemá nárok na žádné dávky hmotné nouze,“ řekl policejní mluvčí Daniel Vítek.

