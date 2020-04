Ve vstupní hale Regionálního muzea v Teplicích si po celý duben můžete prohlédnout kolekci popelníků se zoomorfními motivy z teplické továrny na keramiku „Ditmarky“, které firma uvedla na trh ještě před rokem 1945.

Exponátem měsíce jsou popelníky z Ditmarky. | Foto: Regionální muzeum Teplice

Popelníky byly ve své době velmi populárním zbožím a s úspěchem se vyvážely do zahraničí, zejména Ameriky. Zde se staly vyhledávaným sběratelským artiklem. Sběratelskou renesanci zažívají popelníky i nyní. Zejména pak ten s medvědem, který se stal v podstatě ikonickou záležitostí. Námětem k zoomorfně pojatému popelníku byla medvědice Nora z pražské zoologické zahrady, která do ZOO Praha přišla z Cirkusu Karlas v roce 1932. V ZOO byla velkou atrakcí, protože do té doby ledního medvěda na vlastní oči viděl málokdo. Nečekaný komerční úspěch popelníku s medvědem keramička podpořila nabídkou hned celé série popelníků se zvířecí tématikou – tučňáci, ježci, sovy, opice, vydry, ryby, ještěrky, ptáci a další zástupci živočišné říše. Popelníky měla firma v nabídkových katalozích i po druhé světové válce a možná máte nějaký z nich doma i vy.