Železniční stanice Řetenice v Teplicích má nová nástupiště a kolejiště. Rekonstrukcí momentálně prochází lávka pro pěší.

Řetenice získaly nová nástupiště a kolejiště | Foto: Deník / Zdeněk Traxler

„Minulou středu skončilavýluka liché skupiny kolejí ve stanici a začnou práce na sudé skupině. V průběhu prázdnin začne aktivace nového staničního zabezpečovací zařízení. Od začátku září by měly být ukončeny výluky ve stanici a provoz by měl být bez omezení. Následně začnou práce na demolici objektů a budování modulárního systému ve stanici. Tyto práce budou probíhat až do začátku příštího roku,“řekl mluvčí Správy železnic Marek Illiaš.