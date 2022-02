Masopust je obdobím zábavy, hojnosti a jídla. Tato tradice sahá až do středověku a v mnoha obcích se slaví lidově řečeno odjakživa.

Lidé se převlékali do maškar a putovali ulicemi se zpěvem a tancem v čele s medvědem. Ten je symbolem síly a plodnosti. Byl a dodnes zůstává hlavní postavou všech průvodů.

Tato krásná lidová tradice se v mnoha obcích a městech drží až dodnes a v různých koutech naší republiky má také svůj zlidovělý název.

Někde poslední dny veselí a bujarého hodování před čtyřicetidenním postním obdobím nazývají vodění medvěda, jinde masopust, ostatky, voračky, fašank či končiny.

MASOPUST V ROCE 1965 V ČESKÉM MEZIŘÍČÍ

„Posílám pár obrázků z masopustního reje v roce 1965 v Českém Meziříčí, kterého jsem se jako dítě také zúčastnil. Dodnes vzpomínám na toho četníka s obří oboustrannou hlavou,“ napsal Vítězslav Němeček.

Masopust v roce 1965 v Českém Meziříčí.Zdroj: Zdeněk Tošovský, se souhlasem Vítězslava Němečka

VODĚNÍ MEDVĚDA VE VINARECH NA PŘEROVSKU

Ve Vinarech na Přerovsku se započalo s voděním medvěda poprvé v roce 1914. Později se o vodění medvěda ve Vinarech podílela ZO Červeného kříže. „Po delší pomlce a po domluvě s mnohými složkami se vodění medvěda uskutečnilo v letech 1968 a 1969. Po rozsáhlé výstavbě rodinných domů se výbor dobrovolných hasičů dohodl, že v roce 1983 opráší masopustní tradici s tím, že zapojí do celkového dění obce všechny občany, aby se mohlo začít s úpravou sportovního areálu Skalka. Vše se podařilo, občané měli k sobě blíž a tak se tato tradice nepřetržitě konala každý rok až do roku 2009. Současně s voděním medvěda bylo na večer v kulturním domě pochovávání basy. To bylo ukončeno pro nezájem v roce 2012,“ uvedl kronikář místní části Přerov XI-Vinary Zdenek Christen.

Masopust ve Vinarech na Přerovsku v roce 1983.Zdroj: Se souhlasem kronikáře Zdenka Christena

MAŠKARNÍ ZÁBAVY VE ZBYTINÁCH NA PRACHATICKU

Maškarní zábava, která probíhala v režii spolku Zbytinských Bab se konala 9. března 2019. Byl to poslední na dlouho, neboť pak přišla covidová opatření a tak se masopust nemohl uskutečnit. „Ve Zbytinách je tradice kolečko se starostu před radnicí a cesta autobusem na Koryto, kde se předává dárek pro děti z tamního dětského domova, a poté se jede do Blažejovic. Tady společně s místními veselí nabírá obrátky. Vše končí v restauraci ve Zbytinách, pohřbením basy. Jde o starý zvyk, neboť, lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě,“ popsal Ladislav Beran z Volar.

Maškarní zábava, která probíhala v režii spolku Zbytinských Bab se konala 9.3.2019 v obci Zbytiny na Prachaticku.Zdroj: Se souhlasem Ladislava Berana



MASOPUST NA DRAHANSKÉ VRCHOVINĚ

V ostatkové úterý se dříve v mnohé domácnosti zadělalo na koblihy - smažily se a celý dům byl i provoněn rumem. Letos připadá ostatkové úterý na 1. března. Malá ukázka z mojí publikace - Srdce Drahanské vrchoviny, vydané vlastním nákladem v roce 1992. Deset procent z celkového prodeje jsem věnovala tělesně a mentálně postiženým dětem a mládeži.

… A už se přiblížilo úterní odpoledne. Vesnicí se rozléhá veselá hudba.

Janička přímo vyletí: „Mami, ož chodijó maškarádi…" Hanka vyhlédne z okna a tu vidí, jak velký průvod jde kolem jejich stavení. Dveře se rázně otevřou a hospodyńka je hlasitým pokřikováním vyvolávána ven.

Hanka jde s oběma dětmi ke dveřím. Zde je mnoho maškar, některé mají na tváři i škrabošku, jiné jsou pomalovány, všemu ovšem vévodí veliký medvěd. Není skutečný - v chlupatém kožichu je navlečen velký taškář, který dokáže ostatní rozveselit. Jede zde i vozík, je to čistička obilí, z které je všechno vytaženo a z jejího vnitřku se ozývá ukrytý harmonikář se svým nástrojem. Jedna z maškar točí naprázdno kolečkem a harmonika hraje i zpívá. Kolem dokola je hodně zvědavců, nejvíce dětí.

„Hospodeně, deme vás a hospodáře pozvat na Vostatke!" zvučným hlasem pronáší vůdce průvodu.

„Děkojeme za pozvání, nevim jestle přendem, však vite, máme maliho v kolibce."

„Ale take babičko a ta vám drobotino pohlidá."

Hanka bere láhev s domácí slivovicí a nalévá do skleničky všem na zahřátí. A ti rádi připíjejí na zdraví, neboť chození v tom mrazu a sněhu mají za sebou hodně. „Večir se bodeme těšet, že vás hovidime!" loučí se maškary a některé z nich objímají štědrou hospodyňku. Děti stojí jak u vytržení, dívají se okouzleně na všechny ty postavy, které jim jdou kolem očí, a Janička nejvíce obdivuje vysokou smrt s kosou. Dál jde bába s dítětem, cikánky, žebráci - také král i měšťan, dědek s čarodějnicí i poslední tulák. Bohatá směs škrabošek a pomalovaných obličejů se jim míhá kolem stavení a děti stojí okouzleně stále ve dveřích, než jim v dálce zmizí.

Večer se Hanka ozvala: „Ondro, věřiš, že bech měla choť se na Vostatke podivat. Maminka nám děti pohlidá. Alespoń na chvilo bech šla nekam ráda. Deť zétra bode Popelečni středa - konec plesu a me sme nikde letos nebele."

„Když chceš, tak se vypravíme."

Marie Ženatová, Boskovice

LETOS OPĚT V PRŮVODU A TANCEM S MEDVĚDEM

Byli jste už letos nebo se teprve na masopustní veselí chystáte? Pošlete nám fotografie i videa, přidejte krátký popisek a uveďte název obce, my je rádi zveřejníme na webu Deníku v rubrice Čtenář reportér. Příspěvky můžete zasílat na e-mail: foto@denik.cz.



