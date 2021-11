Revival slavné švédské kapely Roxette vystoupí na Hvjezdě

Čtenář reportér Čtenář





Teplickým klubem Hvjezda budou ve středu 27. října od 20 hodin hity švédské kapely Roxette a to v podání revivalu The Rockset.

Teplickým klubem Hvjezda budou ve středu 27. října od 20 hodin hity švédské kapely Roxette a to v podání revivalu The Rockset. | Foto: Facebook The Rockset