Pomoc malé Majdalence tím ale nekončí. Se svojí kamarádkou Radkou Rosickou, která tentokrát svěřila moderátorský mikrofon kolegovi Petru Vágnerovi a užila si roli modelky, už plánují další charitativní módní show. „Další přehlídku pro Majdalenku chceme v teplickém divadle udělat 4. listopadu. Připravíme i větší tombolu, o kterou byl veliký zájem, takže se po lístcích jen zaprášilo. Těší mě, že naše charitativní akce podporuje nejen Město Teplice, ale i sponzoři, kteří mají opravdu dobré srdce. Třeba Jana Dočkalová pomáhala se vším, byť je generální partner, sehnala další sponzory a nebála se ani přípravných práci. Je vidět, že hodných lidí, ochotných pomáhat, je i v současné nelehké době stále dost,“ těší Naďu Moravcovou.

Podporu z pódia slíbila i kapela Botox se zpěváky Janem Kopečným a Petrem Ryšavým. Téměř stovku modelů určených pro nadcházející letní sezonu i společenské večírky předvedly modelky, mezi kterými nechyběly Radka Rosická, Kateřina Wohlmann Votavová, Andrea Vránová Kloboučková, Veronika Chmelířová nebo Natálie Stejskalová.

Svůj „bojový úkol“ má i Radka Rosická. Kromě toho, že měla na starosti zajistit modelky, moderátora a hudební doprovod, se rozhodla, že na přehlídce předvede i vlastní model. I když jí Naďa varovala, že našívání krajek je náročné, pustila se odhodlaně do díla. Jak ale návštěvníkům přehlídky s upřímností sobě vlastní přiznala, přecenila své síly a dva týdny rozhodně nestačily. I tak ale své černé šaty se závojem, který by měl být pošitý krajkou, předvedla. Jak bude ve finále model vypadat, si musíme počkat. Do podzimní přehlídky to chce stihnout. (ot)

