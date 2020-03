Do šití roušek svépomoci se na Teplicku v posledních dnech pustilo nespočet spolků, škol, měst, obci či firem. Do šití se zapojila například MŠ Hrobčice, zaměstnanci města Bílina či divadlo V Pytli z Hrobu.

MŠ Hrobčice | Foto: archiv

„Vybraní zaměstnanci města Bílina a jeho organizací vyrábí roušky z bavlny, ale také jednorázové papírové roušky, které se distribuují do nemocnice, řidičům do MHD, návštěvníkům radnice, do domu s pečovatelskou službou, ale i návštěvníkům pošty,“ informovalo město Bílina.