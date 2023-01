Rozhledna ledvické elektrárny láká na večerní rozhledy z výšky 140 metrů

Večerní rozhledy z oficiálně nejvyšší rozhledny v České republice pokračují pro velký úspěch i v roce 2023. Již tuto sobotu 21. ledna se do Informačního centra klasické energetiky Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice mohou vydat další zájemci o nevšední zážitek. Čeká je neopakovatelný pohled do všech světových stran z výšky 140 metrů z ochozu severní věže kotelny výrobního bloku 6. Prohlídky budou probíhat v pravidelných intervalech od 17 do 22 hodin. Na exkurzi je nutné se objednat předem, vstup je zdarma.

Večerní rozhledy z ledvické rozhledny. | Foto: Ota Schnepp, ČEZ

„Koncem loňského roku se večerním pohledem z ptačí perspektivy na osvětlenou krajinu a nasvícenou elektrárnu kochalo celkem skoro 350 lidí. Z reakcí návštěvníků víme, že atmosféra této akce je skutečně nezaměnitelná. O tom ostatně svědčí i obrovský zájem, pro který jsme se rozhodli exkurze zopakovat, dokud to podmínky stále dovolují. Zima je totiž pro tento typ prohlídek ideální, jelikož se brzy stmívá," říká Kateřina Bartůšková, vedoucí útvaru Informační centra Skupiny ČEZ. Infocentrum Elektrárny Ledvice je zaměřené na klasickou energetiku a je jediné svého druhu v ČR. Tematicky doplňuje ostatní infocentra Skupiny ČEZ věnující se jaderné energetice a obnovitelným zdrojům. Návštěvníky přitom seznamuje s končící érou doby uhelné. Elektrárna Ledvice, respektive její moderní, vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry, tuto éru jako poslední definitivně uzavře. V současné době ovšem pomáhá ještě řešit energetickou nezávislost České republiky. Infocentrum nabízí tři patra nabitá zážitky a poznáním. Na návštěvníky tu čeká interaktivní expozice plná virtuálních prvků a audiovizuálních technologií, díky jimž každý pozná, jak taková elektrárna vlastně funguje. V duchu Čisté Energie Zítřka vám ale průvodkyně představí i budoucnost energetiky na příkladu obnovitelných zdrojů. Za třináct let existence infocentra si do něj našlo cestu bezmála 70 000 návštěvníků. Jen v loňském roce jich bylo 8 397. Na večerní rozhledy z rozhledny pořádané 21. 1. 2023 je nutné si místo rezervovat předem, a to na telefonním čísle 411 102 313, případně e-mailem na infocentrum.ele@cez.cz. Více informací k akci naleznou zájemci na www.cez.cz/ledvice. Rozhledna s prosklenou vyhlídkou (ve finále tak měří 144 m) a volně přístupným zabezpečeným ochozem přitom všem nabízí neopakovatelný výhled na okolní krajinu ze střechy nejvyšší průmyslové stavby v Česku. Ten je navíc již potřetí umocněn příchodem tmy a nasvětlenými městy a obcemi v jejím okolí. Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy