Samozřejmostí budou i prohlídky samotného informačního centra s interaktivními prvky. V případě výstupu na rozhlednu musí mít každý pevnou uzavřenou obuv. Děti starší šesti let se nahoru dostanou pouze v doprovodu dospělé osoby. Mladší pak mohou na „své dospěláky“ počkat v suterénu infocentra a užít si tak hrátek s permoníky či se blíže hravou formou seznámit s obnovitelnými zdroji a využitím energie. Pochopitelně musí na ně dohlédnout někdo z jejich dospělého doprovodu.

Zájemci o prohlídku a hlavně výstup na nejvyšší rozhlednu v ČR v podvečerním čase se musí předem zaregistrovat na telefonním čísle 411 102 313, případně e-mailem na infocentrum.ele@cez.cz. Kapacita jedné exkurze je 10 osob. Exkurze budou probíhat každou hodinu od 16 do 20 hodin a v případě většího zájmu po půlhodině. Více informací rovněž na www.cez.cz/ledvice.

Infocentrum Elektrárny Ledvice je zaměřené na klasickou energetiku a je jediné svého druhu v ČR. Tematicky doplňuje ostatní infocentra Skupiny ČEZ věnující se jaderné energetice a obnovitelným zdrojům. Nabízí tři patra nabitá zážitky a poznáním, tedy interaktivní expozici plnou virtuálních prvků a audiovizuálních technologií, díky jimž každý pozná, jak taková elektrárna vlastně funguje. Součástí prohlídky je právě i možnost (po předchozí rezervaci) výstupu na rozhlednu s prosklenou vyhlídkou (ve finále tak měří 144 m) a přístupným ochozem. Všem se tak naskytne neopakovatelný výhled na okolní krajinu, neboť se totiž ocitnou na střeše nejvyšší průmyslové stavby v Česku.

Informační centrum klasické energetiky Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice má za sebou třináct let své existence a za tu dobu si do něj našly cestu tisíce vyznavačů industriální turistiky, školní exkurze z toho nevyjímaje, a to jak z Česka, tak i ze zahraničí. V polovině letošního listopadu zde přivítali již návštěvníka s pořadovým číslem 60 000.

