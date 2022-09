Zatímco Jan synka i ženu řemeslem s pílí živí, rádia těší, štve celebrity i politiky. Jeho Rychlovky, krátké aktuální básně s ukulele, mají sílu i vtip. Sviští éterem rychle, jenže jeho alba, to už je jiná! Nyní zpět k Antarktidě dřív, než ji zase Pokáč brzo převálcuje novým albem…

Jen připomenu, že poté, co Honza v létě echt bavil festivaly, Benátskou i Keltskou noc, nadchne i Bezděz/Hrady.cz. Pro něj asi vše letos vyvrcholí 24. září velkou show od 20.00 v O2 Aréně v Praze. Po Teplicích nadchne sever i 3. září Dočesnou v Žatec, letos je to pro nás vše.

Zdroj: Youtube

Ze vřelé i vstřícné „Antarktidy“ pro mě ční rozverný ironický hit/klip o tom, že „Holky to objektivně lehčí maj“. Jím si Pokáč, šťastný otec i manžel, ještě po letech „řeší pubertální touhy“. To když zpívá: „Bejt ženská, cejej den bych si jen s prsama hrál“ a ironicky si tu stěžuje na svou plešatou hlavu… Jen se prosím neřiďte dle bookletu CD, písně jsou tu zpřeházené. Snad byl tisknut víc před vydáním alba, ale stejně to tu na nás Pokáče fajn sype. Připomene kolegy Chinaski, v TV stále viděného „Chudáka Alzáka“, přiznává „Jsem pozitivní“, nerad (?) šíří slávu Google. Potěší tu duet s kolegyní Aničkou Slováčkovou, svého času jako on „plešatou“, inu vše lze „pozitivně zneužít“. Pokáč i Ana se angažují v benefici proti rakovině dětí „Můj nový život“.

K tomu zvou fanoušky i další citlivé na web https://ikdyzjsmeplesaty.pokac.cz No a další fajn kousky Antarktidy? Roztomilý, ekologicky song titulní bojuje proti tání ledovců na Antarktidě, i rodičovsky roztomilá „Tak tě tu vítám“, s refrénem „Vítej mezi náma, tohle jsem já a tohle tvoje máma, a tohle kolem je Planeta Zem, tady ti s mamkou na nervy polezem.“

Co dalšího svěžího je tu pro radost? „Nešahej na mě, dej ty pracky pryč“, i „Lék na bolest duše“. S Pokáčem v klipu za mřížemi je bachař

Mirek Táborský. „Než uhánět dealera, od rána do večera, rád dokola si notuj taktů pár, ať už v dur anebo v mol, ušetříš za alkohol…“ zpívá. Když na Pokáče dnes na letiště do Zabrušan přijdete, jistě si s ním i ten výchovný song zanotujte. A tip Deníku pro Vás? „Jedno pivko v ruce, klobáska, chléb i teplické brambůrky pro radost vřele doporučeny!“

Radek Strnad