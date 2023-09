Akce Rozloučení s prázdninami v Infocentru Elektrárny Ledvice nastínila, jak by mohla vypadat elektrárna v budoucnosti. Spíše v té hodně vzdálené…

Zatímco jedni teprve malovali, druzí si již vybírali odměnu za své výtvarné dílo a třetí si třeba jen hráli. | Foto: Se souhlasem společnosti ČEZ.

Jak bude vypadat elektrárna v budoucnosti? Odpověď naleznete v suterénu Informačního centra klasické energetiky Skupiny ČEZ v Elektrárně Ledvice. Svůj pohled „na věc“ zde totiž během neděle namalovalo bezmála padesát dětí, které se společně s rodiči či prarodiči přišly rozloučit s prázdninami. Kromě drobných dárků coby odměna za jejich výtvarný um na všechny čekali i profesionální hasiči ze Severočeských dolů – Dolů Bílina se svou kompletní výstrojí a výzbrojí sloužící nejen k hašení požárů, ale i záchraně lidských životů. Rozloučení s prázdninami přitom navázalo na předchozí podobnou akci, která se konala u příležitosti Dne dětí. Další, zatím s pracovním názvem Podzimní dílničky, bude následovat na začátku října, kdy proběhne i slavností vyhlášení nejlepších (nebo spíše nejzajímavějších) prací, jež děti 3. září v infocentru vytvořily.

Elektrárna s lítajícím generátorem a bezdrátovým přenosem vyrobené elektřiny pomocí wifi; Elektrárna vyrábějící elektřinu díky antigravitaci; Bezdrátová jaderná elektrárna, která dokáže pokrýt celé město bez kabelů; Pojízdná elektrárna coby maringotka s větrníky na střeše; Duha z níž se stahuje elektřina; Obchodní centrum s letištěm na střeše a vodním tobogánem v jehož středu je elektrárna s turbínou poháněnou dešťovou vodou; nebo třeba BioEkoElektrárna s hromosvodníkem obecným, což je rostlina stahující energii z blesků, a také se solárními slunečnicemi beroucími energii ze Slunce… To je jen krátký výčet fantazie výtvarníků předškolního a školního věku, jíž opravdu nebyly kladené žádné meze.

Kryštůfek a jeho tajemné Překvapení. Dle znalců abstraktního umění jsou na obrázku větrná elektrárna, solární panely i bateriové úložiště.Zdroj: Se souhlasem společnosti ČEZ.

„Pracuji v elektrárně jako pochůzkář bloku 4. Mám dvě vnučky, s nimiž jsme zde byli na den dětí, aby viděly, kde dělá děda. Moc se jim tehdy v infocentru líbilo, takže jsme přišli znovu. Jakmile domalují, tak se opět podíváme na 3D film s dinosaury a na závěr vyrazíme k hasičům,“ uvedl Václav Kočka z obce Straky u Zábrušan. A co na to jeho vnučky čtyřletá Kristýnka a o rok starší Viktorka? Na dotaz, jak se jim v infocentru líbí, sice neřekly ani slovo, za to ovšem obě vztyčily palec nahoru.

„Dobrý, líbí se mi to moc. A už jsem tu byl se školkou,“ odpověděl naopak na stejnou otázku čtyřletý Kryštůfek. Na další dotaz, co vlastně maluje, lakonicky odpověděl: „Překvapení.“ Nicméně příznivci abstraktního umění v jeho díle snadno odhalili nejrůznější zdroje obnovitelné energie a bateriové úložiště, tedy jasnou Čistou Energii Zítřka. „Jsme přímo z Ledvic a na elektrárnu vidíme. Tak jsme se dnes přijeli podívat, jak my říkáme, na náš komín,“ dodal s úsměvem tatínek Stanislav Hospra.

U hasičů ze Sveročeských dolů aneb Zatímco jedni kropili, druzí se mezi kapkami s radostí proháněli.Zdroj: Se souhlasem společnosti ČEZ.„Rozloučení s prázdninami jsme pojali ve stylu „budoucnost a energetika“. Děti tak malovaly elektrárnu či výrobu elektrické energie podle svých představ, prostě jak si představují budoucnost. Na druhou stranu kresby i přímo v ní, pak mohly vše popsat. Za ještě nepíšící tak učinili rodiče. Na každého pak čekala za jeho snažení malá odměna, dle vlastního výběru,“ vrací se ještě k tématu Rozloučení s prázdninami jedna z průvodkyň infocentra Dana Daňková. Jak dodává, všechny výtvarné práce jsou nyní vystaveny v suterénu infocentra.

A na závěr ještě jedna z možných inspirací pro projektanty elektráren budoucnosti opsaná ze zadní strany kresby dvanáctiletého Viléma K. ze Zlína: „Tohle jsou reaktory firmy Space Energy. Tyto reaktory fungují na principu termonukleární jaderné fúze. Společně s tím jsou vybaveny nejmodernější technikou antigravitace a antihmoty. To, že to funguje na termonukleární jaderné fúzi znamená, že sluneční fúze odpařuje vodu a tím pohání turbíny. Aby fúze nic neroztavila, tak antigravitace ji udržuje mimo dosah. Antihmota udělá to, že generátory produkují 1 000 000x více energie…“ Autor obrázku, jak dále vyplývá z textu, se nechal sám inspirovat jedním z mnoha fantasy příběhů současnosti. Nicméně z jím psané verze odstraněné pravopisné chyby dokazovaly, že vše opravdu nosí ve své hlavě.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy.