/FOTO/ Jako malá žila několik let v Africe. Do keramiky se zamilovala v Praze. Momentálně žije v Hudcově u Teplic a s její tvorbou, která je plná keramiky a porcelánu, se můžete potkat třeba v ústecké restauraci Replay´s restaurant . Jana Škorpilová ráda točí na kruhu velké věci a pořádá keramické kurzy pro malé i velké.

Tvorba keramičky Jany Škorpilové. (na snímku) | Foto: Archiv Jany Škorpilové

„Svého času jsem byla paní učitelkou. Učila jsem třeťáky, ale nějak to nebylo ono. Bylo to v Praze, kde je nespočet keramických dílen. Za srdce mě vzala práce v keramické dílně v Malé Chuchli. Prostě láska napořád,“ svěřila se Jana Škorpilová a dodala: „V samém začátku mé keramické cesty jsem měla to štěstí, že jsem si zkusila práci v Díle v Malé Chuchly Setkání s výtvarníky a sochaři, to nezapomeneš. Třeba Petra Třešňáková, výborná výtvarnice Roztoky u Prahy nebo keramička Klára Jánská Blatná, Mikuláš Mocek Praha, Pavel Nálezek. Je nás mnoho a to je dobře, protože, jak se jednou dotkneš keramické hmoty, už ji nepustíš.“