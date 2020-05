Ano, je to tak, stali jsme se majiteli budovy ve Vaší blízkosti, bývalého dětského domova v Hlávkově ulici. Tento dům byl roky neobydlený a my se chystáme jej opravit, zrekonstruovat a oživit. Máme v plánu vybudovat hřiště a dát dohromady zahradu, kterou budete moci navštěvovat i Vy.

Novým majitelem budovy je od prosince 2019 Salesiánská provincie. Předpokládáme, že do ní v budoucnosti přestěhujeme aktivity z Maršovské ulice, kde působíme v bývalé mateřské škole, vedle Večerky U Týny. Sousedské vztahy považujeme za velmi důležité a už teď se snažíme, aby tady bylo lépe a bezpečněji. Proto jsme požádali město, aby v Hlávkově ulici udělali revizi osvětlení a zvážili nové – silnější. Dobrou zprávou je, že nám v tomto vyhověli.

Vytváříme místo k setkávání dětí a mládeže. Děti k nám chodí na doučování, kroužky, jezdí s námi na akce a tábory. Mládeži pomáháme se studiem, hledáním práce a různými těžkostmi, které zrovna řeší a přichází s jejich věkem. Naše zkušenosti při výchově dětí nabízíme i rodinám. Pro školy organizujeme programy na zlepšení vztahů ve třídách i prevenci proti šikaně. Spolupracujeme také se ZŠ Edisonova.

V Teplicích salesiáni působí už 30 let. První středisko jsme otevřeli v roce 1999 v Proseticích a o deset let později i v Trnovanech. Po třech desítkách let jsme investovali do vlastního místa, kde chceme i nadále žít a pracovat. Chceme sem vrátit život a oživit dům, který byl tak dlouho vybydlený. Máme radost, že dětem bude sloužit i dál.

Rádi bychom tímto dopisem otevřeli prostor k dotazům. Nabízíme vám kontakty na sebe i na vedoucího opravy budovy. Chcete-li s námi zůstat ve spojení, napište e-mail na adresu zivydum@teplice.sdb.cz. Kdybyste stáli o to, podívat se, jak to u nás vypadá – i to je možné. Stačí navštívit některou z našich poboček, jen se s námi domluvte kdy.

Petr Kalas, ředitel salesiánů, pedagog ve středisku Trnovany

Vendulka Drobná, ředitelka Salesiánského střediska Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže