Od průkopnických začátků se mnohé změnilo. Jsou ale věci, které zůstávají při starém.

Nová budova pro salesiánské centrum v Teplicích. | Foto: Hana Machová

Například to, že všechny budovy, ve kterých fungují (tři budovy střediska i fara-děkanství) si pronajímají. Má to svá úskalí. Přesvědčili se o něm, když před dvěma roky dostali výpověď z trnovanského střediska na Luně a horko těžko sháněli jiné prostory. Právě tehdy obnovili myšlenku, že by bylo dobré mít kvalitní a vlastní zázemí pro salesiánskou práci v Teplicích.